7 قتلى في هجوم انتحاري خلال تظاهرة في شمال باكستان

06:26 م

الوكيل الإخباري- قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، الأحد، في هجوم انتحاري خلال تظاهرة احتجاجية في إقليم سوات في شمال باكستان، بحسب ما أفادت الشرطة الباكستانية. اضافة اعلان





وقال نائب المفتش العام للشرطة في الاقليم فداء حسين إن المهاجم سترته الناسفة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وإصابة أكثر من 20 آخرين.





