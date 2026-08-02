7 قتلى في هجوم انتحاري خلال تظاهرة في شمال باكستان

وقال نائب المفتش العام للشرطة في الاقليم فداء حسين إن المهاجم سترته الناسفة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وإصابة أكثر من 20 آخرين.
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