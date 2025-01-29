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7 مصابين بنيران اسرائيلية جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الأربعاء، 29-01-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   جدد الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء اطلاق النار على قوافل اللبنانيين العائدين الى قراهم الحدودية ما ادى الى إصابة سبعة لبنانيين خمسة منهم في بلدة مجدل سلم واثنان في بوادي السلوقي إثر إلقاء مسيرة اسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين، بحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

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وأضاف البيان، ان الجيش الاسرائيلي يواصل عمليات تجريف وهدم المباني والمنازل في عدة بلدات ولا سيما في ميس الجبل، فيما تحلق طائرة هليكوبتر تابعة لقوات اليونيفيل في سماء القرى الحدودية للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

 
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