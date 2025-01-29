7 مصابين بنيران اسرائيلية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- جدد الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء اطلاق النار على قوافل اللبنانيين العائدين الى قراهم الحدودية ما ادى الى إصابة سبعة لبنانيين خمسة منهم في بلدة مجدل سلم واثنان في بوادي السلوقي إثر إلقاء مسيرة اسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين، بحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

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