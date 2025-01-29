7 مصابين بنيران اسرائيلية جنوب لبنان

وأضاف البيان، ان الجيش الاسرائيلي يواصل عمليات تجريف وهدم المباني والمنازل في عدة بلدات ولا سيما في ميس الجبل، فيما تحلق طائرة هليكوبتر تابعة لقوات اليونيفيل في سماء القرى الحدودية للمرة الأولى منذ عدة أشهر.
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