70 شهيدا حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

وأضاف في مؤتمر صحفي: أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية أدى إلى سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه المدنيين بغالبيتهم، ما يجعله جريمة حرب موصوفة".
وأشار إلى أن جرحى الاعتداء السيبراني على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات منهم 737 جريحا يتلقون العلاج في غرف عادية، و152 جريحا في وضع حرج في العناية المركزة، مشيرا إلى إجراء 2078 عملية جراحية.
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