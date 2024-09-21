70 شهيدا حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم السبت، إن الحصيلة الإجمالية للاعتداءات السيبرانية والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 70 شهيدا.

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وأضاف في مؤتمر صحفي: أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية أدى إلى سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه المدنيين بغالبيتهم، ما يجعله جريمة حرب موصوفة".