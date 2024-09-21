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70 شهيدا حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

من المصدر
من المصدر
السبت، 21-09-2024 02:45 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم السبت، إن الحصيلة الإجمالية للاعتداءات السيبرانية والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 70 شهيدا.

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وأضاف في مؤتمر صحفي: أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية أدى إلى سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه المدنيين بغالبيتهم، ما يجعله جريمة حرب موصوفة".


وأشار إلى أن جرحى الاعتداء السيبراني على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات منهم 737 جريحا يتلقون العلاج في غرف عادية، و152 جريحا في وضع حرج في العناية المركزة، مشيرا إلى إجراء 2078 عملية جراحية.

 
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