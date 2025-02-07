79 دولة تحذر من خطر عقوبات ترامب على الجنائية الدولية

07:55 م

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الوكيل الإخباري- حذّرت 79 دولة عضوا في الجنائية الدولية اليوم الجمعة، من أنّ العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة "تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي". اضافة اعلان





وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أعدّ بمبادرة من سلوفينيا واللوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما، إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف، أن "العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".