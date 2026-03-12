الخميس 2026-03-12 10:19 ص

8 شهداء إثر الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت

ارشيفية
 
الخميس، 12-03-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 31 آخرين إثر الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء في بيروت. اضافة اعلان
 
 


