8 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

وأحصت الوزارة استشهاد 5 أشخاص وإصابة امرأة في غارة على بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي (جنوب شرق)، و3 شهداء في غارة على منطقة المساكن في قضاء صور (جنوب)، أسفرت كذلك عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان.
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