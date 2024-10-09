8 شهداء في غارتين إسرائيليتين جديدتين على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني “إن أعمال رفع أنقاض المبنى المستهدف استمرت 3 ساعات متواصلة، والشهداء هم من عائلة واحدة”.
وأضاف “أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مركز الدفاع المدني في بلدة عيتيت، في الجنوب ما أوقع 3 شهداء من المسعفين”.
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