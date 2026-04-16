8 شهداء و20 جريحًا في غارات إسرائيلية وتدمير جسر جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني في بيان عن استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين، إلى جانب إصابة أحد العسكريين في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على جسر القاسمية البحري في مدينة صور وتدميره، بهدف فصل منطقة جنوب الليطاني عن شماله وعزلها.

اضافة اعلان



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن "استشهاد 7 وإصابة 17 من بينهم طفلان في غارات على بلدات السعديات والزرارية والسكسكية".