8 شهداء و28 جريحا في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" إنه جرى استهداف 25 بلدة لبنانية في الجنوب بالغارات التدميرية التي وقعت على مدى 4 ساعات ابتداء من الظهر، وتعرضت 5 بلدات للقصف المدفعي في الفترة ذاتها".
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