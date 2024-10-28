 
الإثنين 2024-10-28 09:02 م
 

8 شهداء و28 جريحا في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

لبنان
لبنان
الإثنين، 28-10-2024 08:02 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 8 أشخاص، وجرح28 آخرون في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات البقاع اللبناني الأوسط.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" إنه جرى استهداف 25 بلدة لبنانية في الجنوب بالغارات التدميرية التي وقعت على مدى 4 ساعات ابتداء من الظهر، وتعرضت 5 بلدات للقصف المدفعي في الفترة ذاتها".

 
gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

خاص بالوكيل العثور على جثة بالشارع العام في عمان

جانب من الدورة

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان إربد الرابع للشعر العربي

تعبيرية

أخبار محلية توضيح حكومي حول تطبيقات النقل غير المرخصة

لبنان

عربي ودولي 8 شهداء و28 جريحا في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

وزير الخارجية أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

أخبار محلية الصفدي وبوريل يترأسان المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

سائق يشعل الفحم للأرجيلة أثناء القيادة

خاص بالوكيل الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا المركبة - صورة

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يعرقل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة



 


الأكثر مشاهدة