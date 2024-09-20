8 شهداء و59 جريحًا بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، حصيلة جديدة لضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ظهر اليوم الجمعة.

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