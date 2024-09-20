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8 شهداء و59 جريحًا بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية
الجمعة، 20-09-2024 06:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، حصيلة جديدة لضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ظهر اليوم الجمعة.

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وأشارت الوزارة في بيان إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى ثمانية، والجرحى إلى تسعة وخمسين".

 
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