8 قتلى بانفجار شمالي الصين

وقالت وسائل الإعلام إن الانفجار وقع في شويانغ بمقاطعة شانشي في وقت مبكر من صباح السبت.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السلطات احتجزت الممثل القانوني لشركة جيابنغ للتكنولوجيا الحيوية فيما جرى تشكيل فريق للتحقيق في الحادث.
وقالت شينخوا إن الشركة تقع في جوف جبل وشوهد دخان أصفر غامق يتصاعد من موقع الحادث.
