الأحد 2026-02-08 09:46 ص

8 قتلى بانفجار شمالي الصين

علم الصين
علم الصين
 
الأحد، 08-02-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الأحد أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم إثر وقوع انفجار في شركة صغيرة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية شمالي البلاد.اضافة اعلان


وقالت وسائل الإعلام إن الانفجار وقع في شويانغ بمقاطعة شانشي في وقت مبكر من صباح السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السلطات احتجزت الممثل القانوني لشركة جيابنغ للتكنولوجيا الحيوية فيما جرى تشكيل فريق للتحقيق في الحادث.

وقالت شينخوا إن الشركة تقع في جوف جبل وشوهد دخان أصفر غامق يتصاعد من موقع الحادث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قال أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية إن الحكومة تبحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري الأحد.

أخبار محلية وزارة النقل: بحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري اليوم

سوريا .. مقتل 4 أشخاص في السويداء وتوقيف عنصر أمني مشتبها به

عربي ودولي سوريا .. مقتل 4 أشخاص في السويداء وتوقيف عنصر أمني مشتبها به

تعرف على اسعار الخضار والفواكة في السوق اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم

مسعفون داخل سيارات الإسعاف المصرية

فلسطين الدفعة الخامسة من المرضى العائدين إلى غزة تصل إلى معبر رفح

تعبيرية

خاص بالوكيل أسعار الدواجن تقفز قبل رمضان ومواطنون يطالبون بتدخل حكومي عاجل

مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تركيا .. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة

عربي ودولي تركيا .. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة

علم الصين

عربي ودولي 8 قتلى بانفجار شمالي الصين



 






الأكثر مشاهدة