8 قتلى بانفجار شمالي الصين

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الأحد أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم إثر وقوع انفجار في شركة صغيرة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية شمالي البلاد.





وقالت وسائل الإعلام إن الانفجار وقع في شويانغ بمقاطعة شانشي في وقت مبكر من صباح السبت.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السلطات احتجزت الممثل القانوني لشركة جيابنغ للتكنولوجيا الحيوية فيما جرى تشكيل فريق للتحقيق في الحادث.



وقالت شينخوا إن الشركة تقع في جوف جبل وشوهد دخان أصفر غامق يتصاعد من موقع الحادث.

