8 قتلى بغارة إسرائيلية على مبنى في منطقة صيدا جنوبي لبنان

02:19 م

الوكيل الإخباري- قتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء غارة استهدفت مبنى في بلدة المية ومية القريبة من مدينة صيدا في جنوب لبنان الجمعة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة، وذلك في ظل استمرار إسرائيل في شن غارات دموية على لبنان. اضافة اعلان





وأحصت الوزارة مقتل 8 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح في "حصيلة أولية" جراء الغارة.





