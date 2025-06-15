8 قتلى و أكثر من 200 جريح في إسرائيل بعد قصف إيراني عنيف

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 8 قتلى وأكثر من 207 جرحى.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى فقدان 35 شخصًا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جرّاء الضربات الإيرانية.
وأفادت تقارير صحفية
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "50 صاروخًا أُطلقت من إيران في الدفعة الثانية من الهجوم، اليوم الأحد".
وفي وقت سابق من مساء السبت، أفادت وسائل إعلام بسقوط 4 قتلى و14 جريحًا في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل، مساء السبت.
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الهجوم على إسرائيل تم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطّلع قوله إن الصواريخ التي استُخدمت في الجولة الجديدة من الهجمات على تل أبيب، فجر الأحد، كانت مزوّدة برؤوس حربية شديدة الانفجار.
وقال المصدر إنه في الجولة الجديدة من الرد على إسرائيل، استخدم الحرس الثوري الإيراني صاروخ "حاج قاسم" الباليستي التكتيكي الموجّه والمزوّد بوقود صلب.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، تنفيذه لموجة هجمات واسعة النطاق في طهران على البنية التحتية لمشروع الأسلحة النووية الإيراني ومنشآت تخزين الوقود.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفّذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي، موجة هجمات واسعة النطاق في طهران استهدفت عدة أهداف لمشروع الأسلحة النووية الإيراني، بما في ذلك مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومقر قيادة المشروع النووي، وأهدافًا أخرى".
سكاي نيوز
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