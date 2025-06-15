8 قتلى و أكثر من 200 جريح في إسرائيل بعد قصف إيراني عنيف

الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، حصيلة القتلى والمصابين في الهجومين الصاروخيين اللذين شنّتهما إيران على إسرائيل.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 8 قتلى وأكثر من 207 جرحى.



وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى فقدان 35 شخصًا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جرّاء الضربات الإيرانية.



وأفادت تقارير صحفية ، فجر اليوم الأحد، بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب وتضرر عدة مبانٍ.

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