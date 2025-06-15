الأحد 2025-06-15 07:49 ص
 

8 قتلى و أكثر من 200 جريح في إسرائيل بعد قصف إيراني عنيف

بات يام جنوب تل أبيب تعرضت لقصف إيراني
بات يام جنوب تل أبيب تعرضت لقصف إيراني
 
الأحد، 15-06-2025 06:46 ص

الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، حصيلة القتلى والمصابين في الهجومين الصاروخيين اللذين شنّتهما إيران على إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 8 قتلى وأكثر من 207 جرحى.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى فقدان 35 شخصًا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جرّاء الضربات الإيرانية.

وأفادت تقارير صحفية، فجر اليوم الأحد، بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب وتضرر عدة مبانٍ.

اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "50 صاروخًا أُطلقت من إيران في الدفعة الثانية من الهجوم، اليوم الأحد".

وفي وقت سابق من مساء السبت، أفادت وسائل إعلام بسقوط 4 قتلى و14 جريحًا في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل، مساء السبت.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الهجوم على إسرائيل تم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطّلع قوله إن الصواريخ التي استُخدمت في الجولة الجديدة من الهجمات على تل أبيب، فجر الأحد، كانت مزوّدة برؤوس حربية شديدة الانفجار.

وقال المصدر إنه في الجولة الجديدة من الرد على إسرائيل، استخدم الحرس الثوري الإيراني صاروخ "حاج قاسم" الباليستي التكتيكي الموجّه والمزوّد بوقود صلب.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، تنفيذه لموجة هجمات واسعة النطاق في طهران على البنية التحتية لمشروع الأسلحة النووية الإيراني ومنشآت تخزين الوقود.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفّذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي، موجة هجمات واسعة النطاق في طهران استهدفت عدة أهداف لمشروع الأسلحة النووية الإيراني، بما في ذلك مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومقر قيادة المشروع النووي، وأهدافًا أخرى".

سكاي نيوز

 
gnews

أحدث الأخبار

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي

عربي ودولي غروسي: منشآت إيران النووية لم تتعرض لمزيد من الأضرار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تطرح عطاء لتوريد كاميرات وأجهزة صوت وإنارة لنادي الضباط في الزرقاء

ذهب

اقتصاد محلي بعد موجة الأحداث .. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لبرنامج الوكيل 15/06/2025

العاصمة عمان

الطقس الأجواء اللطيفة تستمر وتحذيرات من أجواء حارة منتصف الأسبوع

بات يام جنوب تل أبيب تعرضت لقصف إيراني

عربي ودولي 8 قتلى و أكثر من 200 جريح في إسرائيل بعد قصف إيراني عنيف

ل

عربي ودولي وكالة فارس: الهجوم الأخير على تل أبيب تم بصواريخ قاسم سليماني الباليستية

ا

أخبار محلية إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة