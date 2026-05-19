الثلاثاء 2026-05-19 12:34 م

8 قتلى و 5 جرحى بإطلاق نار عشوائي في أسيوط بجنوب مصر

الثلاثاء، 19-05-2026 12:10 م
الوكيل الإخباري-   قُتل 8 أشخاص وأُصيب 5 آخرون في إطلاق نار بموقف للحافلات العامة في أسيوط بصعيد مصر، الإثنين، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.اضافة اعلان


وأوردت وزارة الداخلية المصرية في بيان وقوع "إطلاق أعيرة نارية على المواطنين المصريين بشكل عشوائي بموقف أبنوب في أسيوط، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين".

وبحسب البيان، تمت ملاحقة المتهم الذي "يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية"، ولقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع أفراد الشرطة في مكان اختبائه.

ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لوصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي تجمّع فيه المارة.

وظهر في مقطع آخر رجل بدا أنه مطلق النار يقف إلى جانب سيارة دفع رباعي حاملًا السلاح ومرتديًا الجلابية التقليدية.
 
 


