8 من منفذي الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" يقرون بجريمتهم

الوكيل الإخباري- اعترف 8 من منفذي الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في كراسنوغورسك بضواحي موسكو بجريمتهم، بحسب محامية ضحايا الهجوم، لودميلا آيفار.



وقالت آيفار: "من بين 15 مشاركا في الجريمة، اعترف 8 أشخاص بجريمتهم جزئيا، بينما 7 منهم نفوا ارتكابهم الجريمة".



تجدر الإشارة إلى أن جميع المشاركين بالجريمة مدرجون على قوائم الإرهاب في روسيا.

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يذكر أنه حدث هجوم إرهابي على مجمع "كروكس سيتي" في 22 مارس 2024، وأطلق الإرهابيون النار على الزوار من الأسلحة النارية وأشعلوا النار في القاعة، ما أسفر عن مقتل 149 شخصا، واختفاء شخص واحد.



وبعد الهجوم الإرهابي حاول 4 من الجناة الفرار إلى أوكرانيا، لكنهم اعتُقلوا في مقاطعة بريانسك ونُقلوا إلى موسكو، ولا يزال التحقيق جاريا مع اثنين من منظمي الهجوم وأربعة أعضاء في التنظيم الإرهابي.