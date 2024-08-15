8 هزات أرضية تضرب سوريا

وتاليا الهزات الأرضية المسجلة خلال 24 ساعة:
-هزة الساعة ١١:٢٤ ظهر امس شرق حماة ب ٢٨كم بقدر ٢.٢ ريختر.
-هزة الساعة ١٦:٢١ عصر امس شرق حماة ب ٢٢كم بقدر ٢.٦ ريختر.
-هزة الساعة ١٧:١٢ مساء امس في لواء اسكندرون ٤٤كم شمال غرب ادلب بقدر ١.٥ ريختر.
-هزة الساعة ١:٥١ بداية هذا اليوم شمال غرب اللاذقية ب ٦٤كم بقدر ٢.٣ ريختر.
-هزة الساعة ٢:٢٦ جنوب شرق طرطوس ب ٤٦كم بقدر ٣ ريختر.
-هزة الساعة ٣:٢٧ شرق حماة ب ٢٩كم بقدر ١.٤ ريختر.
-هزة الساعة ٧:٠٨ صباح هذا اليوم جنوب غرب اللاذقية ب ٢٧كم بقدر ٢.٥ ريختر.
-هزة الساعة ٧:١٨ جنوب طرطوس ب ٤٣كم في البحر قريبة من الحدود اللبنانية السورية بقدر ١.٦ ريختر.
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