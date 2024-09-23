80 ألف اتصال إسرائيلي يطالب أهالي الجنوب اللبناني بإخلاء البيوت !

الوكيل الإخباري- أظهرت صور ومقاطع فيديو منشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين. زحمة واختناقا مروريا في شوارع عدد من القرى والبلدات الللبنانية التي تتعرض لهجمات إسرائيلية، جنوبي لبنان، مع أنباء عن فتح المدارس في بيروت لإستقبال النازحين. اضافة اعلان





وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها تشهد زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب.



كما يشهد المدخل الجنوبي لصيدا زحمة سير في اتجاه المدينة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية، في وقت يستنفر القطاع الطبي والهيئات الصحية الطواقم الطبية والاسعافية تحسبا لأي طارىء وتجاوبا مع خطة وزارة الصحة في ظل الوضع الراهن.



وقال عماد كريدية رئيس شركة الاتصالات اللبنانية أوجيرو في تصريحات صحفية إن لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية اليوم الاثنين تطلب من الناس الإخلاء.



سكاي نيوز