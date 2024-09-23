80 ألف اتصال إسرائيلي يطالب أهالي الجنوب اللبناني بإخلاء البيوت !

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها تشهد زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب.
كما يشهد المدخل الجنوبي لصيدا زحمة سير في اتجاه المدينة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية، في وقت يستنفر القطاع الطبي والهيئات الصحية الطواقم الطبية والاسعافية تحسبا لأي طارىء وتجاوبا مع خطة وزارة الصحة في ظل الوضع الراهن.
وقال عماد كريدية رئيس شركة الاتصالات اللبنانية أوجيرو في تصريحات صحفية
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
182 شهيداً في لبنان منذ صباح الإثنين
-
الأسد يصدر مرسوما رئاسيا اليوم الاثنين
-
أردوغان يعلق على العقوبات الأمريكية ضد تركيا
-
صحيفة أمريكية: مقاتلة "سو-35" الروسية قادرة على منافسة كل الطائرات الحربية الحديثة
-
الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 1.8 ألف جندي خلال آخر يوم
-
مسؤول أممي: الوضع في السودان يائس ولا أحد يهتم
-
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة
-
هل تنشب حرب بين الكوريتين بسبب أكياس النفايات ؟