 
الإثنين 2024-09-23 04:10 م
 
 

80 ألف اتصال إسرائيلي يطالب أهالي الجنوب اللبناني بإخلاء البيوت !

نزوح أهالي الجنوب اللبناني بسبب القصف الإسرائيلي
نزوح أهالي الجنوب اللبناني بسبب القصف الإسرائيلي
الإثنين، 23-09-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-  أظهرت صور ومقاطع فيديو منشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين. زحمة واختناقا مروريا في شوارع عدد من القرى والبلدات الللبنانية التي تتعرض لهجمات إسرائيلية، جنوبي لبنان، مع أنباء عن فتح المدارس في بيروت لإستقبال النازحين.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها تشهد زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب.

كما يشهد المدخل الجنوبي لصيدا زحمة سير في اتجاه المدينة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية، في وقت يستنفر القطاع الطبي والهيئات الصحية الطواقم الطبية والاسعافية تحسبا لأي طارىء وتجاوبا مع خطة وزارة الصحة في ظل الوضع الراهن.

وقال عماد كريدية رئيس شركة الاتصالات اللبنانية أوجيرو في تصريحات صحفية إن لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية اليوم الاثنين تطلب من الناس الإخلاء.

سكاي نيوز

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

خاص بالوكيل عاجل | بكم بيع رقم 4444-44.. ؟

تعبيرية

أخبار محلية القبض على 6 مجرمين يمتهنون الاحتيال الإلكتروني (فيديو)

تعبيرية

منوعات بعد 18 عاماً.. أمريكي يكتشف أنه كان يدفع فاتورة الكهرباء لجاره

قصف على الجنوب اللبناني

عربي ودولي 182 شهيداً في لبنان منذ صباح الإثنين

تعبيرية

المرأة والجمال ربطة العنق الرجالية صيحة الأزياء النسائية لعام2025

تعبيرية

منوعات "بعد أن تناولوا الدجاج".. تسمم مجموعة من الطلاب في المغرب

بشار الأسد

عربي ودولي الأسد يصدر مرسوما رئاسيا اليوم الاثنين

نزوح أهالي الجنوب اللبناني بسبب القصف الإسرائيلي

عربي ودولي 80 ألف اتصال إسرائيلي يطالب أهالي الجنوب اللبناني بإخلاء البيوت !



 


الأكثر مشاهدة