السبت 2026-05-23 02:00 م

82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين
ارشيفية
 
السبت، 23-05-2026 01:23 م
الوكيل الإخباري-   أسفر انفجار في منجم فحم شمال شرقي الصين عن مقتل 82 شخصا على الأقل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، وتعهّد الرئيس شي جينبينغ بـ"استخلاص الدروس" من هذا الحادث المأساوي.اضافة اعلان


ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو حين وقع الحادث.

وقالت قناة "سي سي تي في" الحكومية "علم المراسلون الموجودون في موقع انفجار الغاز في منجم ليوشينيو للفحم أن الحادث أدى إلى مقتل 82 شخصا.

وأضافت القناة أن تسعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقبل ساعات قليلة، أشارت وكالة شينخوا إلى أنّ الأشخاص المحاصرين تحت الأرض في حالة حرجة.

وبثّت "سي سي تي في" صورا لعمال إنقاذ يضعون خوذا ويحملون نقالات، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الاسعاف.

وقالت القناة إن عمليات الإنقاذ المكثفة لا تزال متواصلة ظهر السبت.

ويقع هذا المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين.

وبحسب الوكالة الصينية، وقع الحادث بسبب تجاوزت مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم.

وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع "تحت الرقابة وفقا للقانون".

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى حشد "كل الوسائل" الممكنة لعلاج الجرحى، وطالب بإجراء تحقيقات معمقة في الحادث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو ترتفع إلى 10 قتلى

عربي ودولي ارتفاع حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو إلى 10 قتلى

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.783

شاطئ البحر الميت السياحي

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي

82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

عربي ودولي 82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

رئيس مجلس النواب مازن القاضي

شؤون برلمانية رئيس النواب: استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون

حسان يفتتح "كورنيش" البحر الميت

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح "كورنيش" البحر الميت

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 638 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 730 دينارا.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

عربي ودولي طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات



 
 






الأكثر مشاهدة

 