82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

الوكيل الإخباري- أسفر انفجار في منجم فحم شمال شرقي الصين عن مقتل 82 شخصا على الأقل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، وتعهّد الرئيس شي جينبينغ بـ"استخلاص الدروس" من هذا الحادث المأساوي.





ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو حين وقع الحادث.



وقالت قناة "سي سي تي في" الحكومية "علم المراسلون الموجودون في موقع انفجار الغاز في منجم ليوشينيو للفحم أن الحادث أدى إلى مقتل 82 شخصا.



وأضافت القناة أن تسعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.



وقبل ساعات قليلة، أشارت وكالة شينخوا إلى أنّ الأشخاص المحاصرين تحت الأرض في حالة حرجة.



وبثّت "سي سي تي في" صورا لعمال إنقاذ يضعون خوذا ويحملون نقالات، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الاسعاف.



وقالت القناة إن عمليات الإنقاذ المكثفة لا تزال متواصلة ظهر السبت.



ويقع هذا المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين.



وبحسب الوكالة الصينية، وقع الحادث بسبب تجاوزت مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم.



وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع "تحت الرقابة وفقا للقانون".



ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى حشد "كل الوسائل" الممكنة لعلاج الجرحى، وطالب بإجراء تحقيقات معمقة في الحادث.





