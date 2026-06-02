الثلاثاء 2026-06-02 11:31 م

83 غارة إسرائيلية على 29 بلدة في النبطية جنوب لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 11:21 م

الوكيل الإخباري-   شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، غارات تدميرية عنيفة على بلدات وقرى في قضاء النبطية جنوب لبنان.

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وأفاد مصدر أمني لبناني، أن غارات الطيران الحربي والمسيّر بلغت 83 غارة استهدفت 29 بلدة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت مساء اليوم الى بلدتي بلاط ودبين في مرجعيون الخاليتين من السكان، بعد عملية نسف منازل ومنشآت في البلدة.


وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي حتى 2 حزيران الحالي أودى بحياة 3468 شخصا وإصابة 10577 آخرين.

 
 


gnews

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