83 غارة إسرائيلية على 29 بلدة في النبطية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، غارات تدميرية عنيفة على بلدات وقرى في قضاء النبطية جنوب لبنان.

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وأفاد مصدر أمني لبناني، أن غارات الطيران الحربي والمسيّر بلغت 83 غارة استهدفت 29 بلدة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت مساء اليوم الى بلدتي بلاط ودبين في مرجعيون الخاليتين من السكان، بعد عملية نسف منازل ومنشآت في البلدة.