83 غارة إسرائيلية على 29 بلدة في النبطية جنوب لبنان

وأفاد مصدر أمني لبناني، أن غارات الطيران الحربي والمسيّر بلغت 83 غارة استهدفت 29 بلدة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت مساء اليوم الى بلدتي بلاط ودبين في مرجعيون الخاليتين من السكان، بعد عملية نسف منازل ومنشآت في البلدة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي حتى 2 حزيران الحالي أودى بحياة 3468 شخصا وإصابة 10577 آخرين.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس التعاون يدين استمرار انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى
-
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا يمنح الحكومة حقّ الوصول لنماذج ذكاء اصطناعي متطوّرة
-
ترامب يعيّن حليفا له مديرا للاستخبارات الأميركية
-
خبراء في الأمم المتحدة يتهمون واشنطن بـ"ممارسات استعمارية" ضد كوبا
-
ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة
-
الصحة العالمية: تراجع الإصابة بفيروس إيبولا
-
روبيو: مجتبى خامنئي حي وتزداد مشاركته في اتخاذ القرارات
-
فرنسا تشهد الربيع الأكثر حرا على الإطلاق