9 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 9 أشخاص من بينهم سيدة حامل وأطفال في غارة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على منزل في بلدة شبعا جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات مجدل سلم، برعشيت وجويا وزوطر في الجنوب وعلى بلدتي دورس وإيعات في البقاع.