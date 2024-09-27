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9 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أدخنة متصاعدة من جنوب لبنان
أدخنة متصاعدة من جنوب لبنان
الجمعة، 27-09-2024 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 9 أشخاص من بينهم سيدة حامل وأطفال في غارة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على منزل في بلدة شبعا جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات مجدل سلم، برعشيت وجويا وزوطر في الجنوب وعلى بلدتي دورس وإيعات في البقاع.


وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارات التي شنها الطيران الحربي أمس على الجنوب والبقاع، أدت في حصيلة إجمالية إلى ارتقاء 52 شهيدا وإصابة 73 آخرين.

 
gnews

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