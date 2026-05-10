9 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغارات قرب بيروت

الوكيل الإخباري- استشهد 9 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، السبت، مع شن إسرائيل غارات جنوبي بيروت، خارج معاقل حزب الله.





ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 نيسان، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يشنّ الحزب هجمات على القوات التي تحتل أجزاء من جنوب البلاد، ويطلق صواريخ ومسيّرات عليها أو نحو شمال إسرائيل.



والسبت، أعلن حزب الله إطلاق مسيّرتين "انقضاضيتين" على تجمعين لجنود في شمال إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ردًا على مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسيّرات "مفخخة" أُطلقت باتجاه إسرائيل، تسببت إحداها بإصابة "جندي احتياط في الجيش بجروح خطيرة، كما أُصيب ضابط احتياط وجندي احتياط آخر بجروح متوسطة".



من جهتها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية بشن إسرائيل ضربات في جنوب لبنان، بما في ذلك بلدة السكسكية في قضاء صيدا.



وأوردت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية في قضاء صيدا أدت، في حصيلة أولية، إلى 7 شهداء من بينهم طفلة، و15 جريحًا من بينهم ثلاثة أطفال".



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حزب الله "عملوا من داخل مبنى يُستخدم لأغراض عسكرية" في السكسكية.



وأضاف أنه "على علم بالتقارير المتعلقة بأضرار طالت مدنيين غير متورطين في المبنى الذي تعرض فيه الإرهابيون للهجوم، وتجري مراجعة تفاصيل الحادث".



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان آخر، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة بمسيّرة "على دراجة نارية كان يستقلها شخص من الجنسية السورية مع ابنته الطفلة البالغة من العمر اثنتي عشرة سنة" في بلدة حاريص في قضاء النبطية.



وأوضحت أنهما "عندما تمكنا من الابتعاد عن مكان الاستهداف، عاودت المسيّرة الضرب للمرة الثانية"، ما أدى إلى استشهاد الرجل على الفور.



وتابعت: "لما ابتعدت الطفلة مسافة مئة متر، عاودت المسيّرة استهدافها للمرة الثالثة بشكل مباشر، وهي مصابة بجروح بالغة"، وهي تخضع لعملية لإنقاذ حياتها، منددة بـ"الاستهداف الهمجي والعنف المتعمد ضد المدنيين والأطفال في لبنان".



وفي بلدة بدياس في قضاء صور، أدت غارة إسرائيلية إلى استشهاد شخص وجرح 13 آخرين، بينهم 6 أطفال وامرأتان، وفق وزارة الصحة.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشن إسرائيل "غارتين على أوتوستراد السعديات"، في إشارة إلى بلدة تبعد حوالي 20 كيلومترًا جنوبي بيروت وتقع خارج معاقل حزب الله. وأبلغت الوكالة لاحقًا عن غارة ثالثة في موقع قريب.








