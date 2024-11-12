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9 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 08:19 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 9 أشخاص، بينهم مسعف؛ جراء غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان.

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وقال مصدر لبناني إن مسيرة إسرائيلية استهدفت فريقاً من المسعفين كان يرفع أنقاض مبنى دمره الطيران الإسرائيلي في بلدة المنصوري في صور، ما أدى إلى استشهاد مسعف وآخر.


وأضاف أن غارة إسرائيلية على بلدة عرمتى في النبطية أدت إلى استشهاد شخصَيْن، فيما استشهد شخص في غارة على بلدة البرج الشمالي قرب صور، كما استشهد 5 أشخاص، وأصيب اثنان بجروح في غارة على بلدة لعبشمية في منطقة الجبل شرقي بيروت.


وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدة حبوش، فيما حلقت ‏في أجواء ‎منطقتي كسروان وجبيل شرق بيروت.

 
gnews

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