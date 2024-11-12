9 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

وقال مصدر لبناني إن مسيرة إسرائيلية استهدفت فريقاً من المسعفين كان يرفع أنقاض مبنى دمره الطيران الإسرائيلي في بلدة المنصوري في صور، ما أدى إلى استشهاد مسعف وآخر.
وأضاف أن غارة إسرائيلية على بلدة عرمتى في النبطية أدت إلى استشهاد شخصَيْن، فيما استشهد شخص في غارة على بلدة البرج الشمالي قرب صور، كما استشهد 5 أشخاص، وأصيب اثنان بجروح في غارة على بلدة لعبشمية في منطقة الجبل شرقي بيروت.
وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدة حبوش، فيما حلقت في أجواء منطقتي كسروان وجبيل شرق بيروت.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يهاجم قاعدة عسكرية إسرائيلية بمسيرات انقضاضية
-
هيئة البث الإسرائيلية: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية بلبنان
-
الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
-
إعلام عبري: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية في لبنان
-
غارات إسرائيلية تدميرية على ضاحية بيروت الجنوبية
-
غوتيريش يحذر قادة العالم من نفاد الوقت في مكافحة تغير المناخ
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1985 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
-
رسالة للإسرائيليين مفادها: تيقظوا في تايلند