الخميس 2025-04-03 11:32 م
 

9 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب درعا

ارشيفية
جانب من تشييع جثمان الشهداء في درعا
 
الخميس، 03-04-2025 11:08 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 9 مدنيين سوريين، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حرش سد الجبيلية، الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

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وقالت محافظة درعا في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس: ارتقى 9 مدنيين، وأصيب آخرون كحصيلة أولية، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية، مشيرة إلى أن هناك استنفاراً وغضباً شعبياً كبيراً بعد هذه المجزرة، وخصوصاً في ظل توغل قوات الاحتلال لأول مرة إلى هذا العمق.


وكان طيران الاحتلال شن الليلة الماضية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء سوريا، أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

 
gnews

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