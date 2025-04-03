9 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب درعا

الوكيل الإخباري- استشهد 9 مدنيين سوريين، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حرش سد الجبيلية، الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

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وقالت محافظة درعا في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس: ارتقى 9 مدنيين، وأصيب آخرون كحصيلة أولية، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية، مشيرة إلى أن هناك استنفاراً وغضباً شعبياً كبيراً بعد هذه المجزرة، وخصوصاً في ظل توغل قوات الاحتلال لأول مرة إلى هذا العمق.