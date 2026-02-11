9 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل غربي كندا

07:32 ص

الوكيل الإخباري- قتل تسعة أشخاص، اليوم، بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل في غرب كندا، وفق ما أفادت الشرطة الفدرالية الكندية. اضافة اعلان





وقال بيان للشرطة إنه عثر على جثة شخص يعتقد أنه المسؤول عن إطلاق النار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة بريتيش كولومبيا، مشيرا إلى أن الإصابة يبدو أنها ناجمة عن انتحار.



أضاف البيان أن 27 شخصا أصيبوا، بينهم اثنان حالتهما خطيرة و25 إصاباتهم غير مهددة.



وتابع أن الشرطة أصدرت بلاغا عن وجود مسلح في مدرسة تامبلر ريدج الثانوية بعد ظهر الثلاثاء، وبعد تفتيش السلطات للمدرسة عُثر في البداية على ستة أشخاص مقتولين بالرصاص.



وتوفي شخص سابع كان قد أصيب في المدرسة متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.



وذكر البيان أن الشرطة "حددت موقعا ثانويا يعتقد أنه مرتبط بالحادث، حيث عثر على جثتي ضحيتين إضافيتين في منزل".



وكشفت وسائل إعلام كندية أن مطلق النار امرأة، لكن بيان الشرطة لم يتضمن أي تفاصيل عن المشتبه به.

