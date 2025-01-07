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9 قتلى بزلزال قوي يضرب غرب الصين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 06:19 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال قوي منطقة جبلية في غرب الصين بالقرب من نيبال صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى على الأقل وفق حصيلة أولية أوردها الإعلام الرسمي.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالاً قوته 6.8 درجة هز شيجاتسي، ثاني أكبر مدينة في التبت، والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم الثلاثاء، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.

وأوضح المركز الصيني أن الزلزال وقع في الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش وكان على عمق 10 كيلومترات.

وذكر تقرير تلفزيون الصين المركزي أن عدداً قليلاً من المجتمعات ضمن 5 كيلومترات من مركز الزلزال، الذي كان يبعد 380 كيلومتراً عن لاسا عاصمة التبت.

فيما ذكرت وسائل إعلام هندية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتمندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم.

وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل بشكل متكرر. ففي 2008، أسفر زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان عن مقتل نحو 70 ألف شخص.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 29 زلزالاً بلغت قوتها ثلاث درجات أو أكثر وقعت في نطاق 200 كيلومتر من زلزال شيجاتسي في السنوات الخمس الماضية، وكانت جميعها أقل من زلزال اليوم الثلاثاء.

وفي 2015، هز زلزال قوته 7.8 درجة منطقة قريبة من كاتمندو في نيبال المجاورة، مما أودى بحياة نحو تسعة آلاف شخص وتسبب في إصابة الآلاف في أسوأ زلزال تشهده البلاد.

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الجزيرة

 
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