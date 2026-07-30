9 قتلى مع تدفق كثيف للمهاجرين إلى سبتة وإسبانيا ترسل قوات دعم

11:00 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث 9 أشخاص قضوا أثناء محاولتهم بلوغ جيب سبتة الإسباني المتاخم للمغرب، فيما تدفق مئات المهاجرين إليه الخميس، بعد وصول أكثر من 1500 خلال الأيام الأخيرة، متحدثة عن حالة "طوارئ إنسانية". اضافة اعلان





وهذه أكبر عملية اقتحام للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين انطلاقا من المغرب، منذ العام 2021، عندما وصل نحو 10 آلاف مهاجر في سياق أزمة دبلوماسية بين البلدين.



في مواجهة هذه الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ستنشر جنودا من القوات المسلحة لدعم الدرك في "الحفاظ على الأمن في مدينة سبتة".



ووصل عشرات المهاجرين، غالبيتهم شباب صغار السن، إلى المدينة بعضهم عن طريق السباحة من شاطئ مدينة الفنيدق المغربية المحاذية لهذا الجيب الإسباني، وفق ما أظهرت لقطات.



ودخل مهاجرون آخرون عبر معبر حدودي بري، وغالبيتهم رجال ومراهقون، وكان بعضهم يهتف "وداعا المغرب، مرحبا إسبانيا!".



وتحولت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين الجارين.



في الجانب المغربي من الحدود، شوهد مئات الأشخاص، بينهم قاصرون، كانوا متجمعين ظهر الخميس عند الحدود بعد انتشار إشاعة ليل الأربعاء الخميس تفيد بأن الحدود ستفتح فجر الخميس، وفق شهادات من عين المكان.





