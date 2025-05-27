الثلاثاء 2025-05-27 12:13 م
 

900 سيارة و71 نقطة طبية لخدمة الحجاج .. السعودية ترفع جاهزيتها الكاملة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المملكة العربية السعودية وصول أكثر من مليون حاج حتى الآن، مؤكدة اكتمال كافة الاستعدادات لموسم هذا العام.اضافة اعلان


وقالت المديرية العامة للجوازات، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,102,469) حاجًا، وذلك حتى نهاية يوم الإثنين".

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الإثنين، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، مشيرًا إلى عدم رصد أي حالات تفشٍ لأمراض أو أوبئة قد تؤثر على الصحة العامة بين الحجاج.

وأضاف الجلاجل، في كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي انعقد في الرياض عن الاستعدادات لموسم الحج، أن الوزارة وفّرت 11 طائرة إخلاء جوي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج، و900 سيارة، و71 نقطة طبية في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى تجهيز 3 مستشفيات ميدانية تزيد عن 1200 سرير، بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وإنشاء مستشفى طوارئ جديد في منى بسعة تتخطى الـ200 سرير، وزيادة الطاقة السريرية بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي، للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج.

ولفت وزير الصحة السعودي إلى تزويد الحجاج من ذوي الحالات الصحية الحرجة بأجهزة استشعار ذكية مرتبطة بمستشفى صحة الافتراضي، الأكبر من نوعه في العالم.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

نتت

فن ومشاهير بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين السوريين - فيديو

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يرعى احتفال جامعة جرش بعيد الاستقلال 79

تعبيرية

عربي ودولي 900 سيارة و71 نقطة طبية لخدمة الحجاج .. السعودية ترفع جاهزيتها الكاملة

رئيس الأرجنتين خافيير ميلي

عربي ودولي رئيس الأرجنتين يُكرّم في إسرائيل .. وجائزة مثيرة للجدل

ل

أسواق ومال أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا

رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

ل

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

جانب من تنفيذ المشاريع

أخبار محلية البدء بتنفيذ 3 مشاريع صيانة طرق حيوية في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة