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900 مركز إيواء في لبنان امتلأت بالكامل

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من المصدر
الجمعة، 04-10-2024 03:23 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أنه "نحو 900 مركز إيواء حكومي للنازحين في لبنان امتلأت بالكامل".اضافة اعلان


وأمس، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، "أنني كنت ولا أزال على خلاف دستوريّ مع الحكومة منذ 18 شهرًا، لكننا وضعنا الخلاف خلفنا لمواجهة الأزمة وكل ما انتقدناه سابقًا وصلنا اليه اليوم"، تعليقًا على تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ولفت، في تصريح لقناة الـ"إل بي سي أي"، إلى أنّ "الدولة تنظّم لكنّ المجتمع المحليّ هو الذي يقوم بالمبادرات في الميدان".

وأكّد حجار انّ "هناك بحدود الـ200 ألف نازح في مراكز الإيواء وهناك عدد كبير من النازحين على الطرقات من الجنسيات المختلفة بينما باقي اللبنانيين النازحين اتجهوا للجوء لدى اقاربهم".
 
gnews

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