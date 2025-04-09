98 قتيلا و160 مصابا حصيلة انهيار مبنى في الدومينيكان

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات فى جمهورية الدومينيكان ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف مبنى فى العاصمة "سانتو دومينجو" إلى 98 قتيلا و160 إصابة.

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