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98 قتيلا و160 مصابا حصيلة انهيار مبنى في الدومينيكان

جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
 
الأربعاء، 09-04-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات فى جمهورية الدومينيكان ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف مبنى فى العاصمة "سانتو دومينجو" إلى 98 قتيلا و160 إصابة.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مدير مركز عمليات الطوارئ خوان مانويل مينديز، اليوم الأربعاء، إن فرق الإنقاذ كثفت جهودها من أجل البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

 
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