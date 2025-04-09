98 قتيلا و160 مصابا حصيلة انهيار مبنى في الدومينيكان

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مدير مركز عمليات الطوارئ خوان مانويل مينديز، اليوم الأربعاء، إن فرق الإنقاذ كثفت جهودها من أجل البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
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