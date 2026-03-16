CNN: إيران تدرس السماح لناقلات نفط بالعبور من هرمز لكن بشرط

الوكيل الإخباري- قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول إيراني، إن طهران تدرس السماح لعدد محدود من ناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز، شريطة أن يجري تداول شحنات النفط بعُملة اليوان الصينية.





وقال المسؤول إن التحرك الإيراني المحتمل يأتي في وقت تعمل فيه بلاده على خطة جديدة لإدارة حركة ناقلات النفط عبر المضيق.





