"CNN": الولايات المتحدة قد تبيع صواريخ متوسطة المدى لـ"الناتو" لنقلها إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر أن الولايات المتحدة قد تبيع صواريخ جو - جو قصيرة المدى ومتوسطة المدى لدول "الناتو" لنقلها إلى أوكرانيا.



ونقلت الشبكة عن شخص مطلع على المحادثات أنه "بالإضافة إلى بطاريات صواريخ "باتريوت" قد تبيع الولايات المتحدة أيضا صواريخ قصيرة المدى وقذائف "هاورتز" وصواريخ جو - جو متوسطة المدى إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والتي يمكن نقلها بعد ذلك إلى أوكرانيا".



كان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن حلف "الناتو"، الذي تنتمي واشنطن إلى عضويته، سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيوردها الحلف إلى أوكرانيا في وقت لاحق.

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وفي ذات الوقت، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق ذا الصلة مع (الناتو) تم التوصل إليه في قمة الحلف الشهر الماضي، وبموجبه "تورد الولايات المتحدة الأسلحة إلى الناتو، الذي سيسدد التكلفة الكاملة 100% لتلك الأسلحة".



وفي السياق، قال ترامب اليوم الاثنين إن شحنات المساعدات العسكرية المستقبلية لنظام كييف ستشمل بطاريات "باتريوت"، حيث ستقوم بعض الدول بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الموجودة لديها إلى كييف وستقوم أمريكا بتجديد ترساناتها بأنظمة جديدة لاحقا، حسب تعبيره.



من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعًا لروسيا. وشدد الوزير على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.