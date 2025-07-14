"CNN": الولايات المتحدة قد تبيع صواريخ متوسطة المدى لـ"الناتو" لنقلها إلى أوكرانيا

ونقلت الشبكة عن شخص مطلع على المحادثات أنه "بالإضافة إلى بطاريات صواريخ "باتريوت" قد تبيع الولايات المتحدة أيضا صواريخ قصيرة المدى وقذائف "هاورتز" وصواريخ جو - جو متوسطة المدى إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والتي يمكن نقلها بعد ذلك إلى أوكرانيا".
كان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن حلف "الناتو"، الذي تنتمي واشنطن إلى عضويته، سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيوردها الحلف إلى أوكرانيا في وقت لاحق.
وفي ذات الوقت، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق ذا الصلة مع (الناتو) تم التوصل إليه في قمة الحلف الشهر الماضي، وبموجبه "تورد الولايات المتحدة الأسلحة إلى الناتو، الذي سيسدد التكلفة الكاملة 100% لتلك الأسلحة".
وفي السياق، قال ترامب اليوم الاثنين إن شحنات المساعدات العسكرية المستقبلية لنظام كييف ستشمل بطاريات "باتريوت"، حيث ستقوم بعض الدول بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الموجودة لديها إلى كييف وستقوم أمريكا بتجديد ترساناتها بأنظمة جديدة لاحقا، حسب تعبيره.
من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعًا لروسيا. وشدد الوزير على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الدفاع الإيراني: لا نثق بوقف إطلاق النار مع إسرائيل
-
بعد أن مولت أمريكا بناءه .. ترامب يتدخل لحل أزمة سد النهضة
-
هجوم بمسيرتين يستهدف حقلا نفطيا بمحافظة أربيل العراقية
-
غوتيريش يطالب بوقف الحرب على غزة والبدء بحل سياسي
-
ترامب: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستبدأ فورا
-
إسرائيل تحذر نظام الشرع من استهداف الدروز
-
ترامب يصف بوتين بـ"الرجل القوي"
-
أمين عام حلف "الناتو" لترامب: أنتم أقوى دولة وشرطة العالم أجمع