CNN: عدد الجنود الأمريكيين في سوريا أكبر من المعلن

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة CNN عن مصادرها أن عديد القوات الأمريكية في سوريا أعلى مما أعلنه البنتاغون، وزاد في الأشهر الأخيرة إلى أكثر من الضعف.



وقال البنتاغون الأسبوع الماضي إن القوات الإضافية التي تزيد عن 900 جندي هي قوات "مؤقتة". لكن الميجور جنرال باتريك رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، اعترف أمس الاثنين بأن أعداد القوات في سوريا "بشكل عام زادت بمرور الوقت مع تزايد التهديد للقوات الأساسية".



وكشف رايدر لأول مرة الخميس الماضي أن عدد القوات في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي، "وهو أعلى بكثير مما كنا نطلع عليه" في الأشهر والسنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه اكتشف أن العدد أكبر هناك فقط في الأيام الأخيرة.

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وأصدر البنتاغون أمس الاثنين بيانا جديدا حاول فيه توضيح التناقض القائم منذ فترة طويلة حول عدد القوات في سوريا.

وقالت مصادر لشبكة CNN إن مسؤولي الدفاع كانوا مترددين منذ فترة طويلة في الكشف عن الأعداد الحقيقية للقوات في سوريا، لأن ذلك قد يؤدي إلى إثارة غضب الدول الشريكة المجاورة، وخاصة العراق.



وعندما اعترف البنتاغون لأول مرة بوجود عدد أكبر من القوات، قال رايدر إن هناك "اعتبارات أمنية دبلوماسية وعملياتية في كثير من الأحيان مع عمليات نشرنا".