الأربعاء 2026-04-15 06:56 ص

CNN: فانس يقود جولة مفاوضات محتملة ثانية مع إيران وترامب يطلب من فريقه إيجاد مخرج للصراع

جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي
الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر مطلعة لشبكة "CNN" أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، يستعد لقيادة جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن اجتماع جديد.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشارك في أي جولة تفاوضية قادمة كل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، اللذين شاركا في الاتصالات الدبلوماسية منذ ما قبل اندلاع الحرب.

 

وتشير المصادر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكلت إلى فريقه الثلاثي مهمة البحث عن مخرج دبلوماسي للصراع، حيث يواصل فانس وويتكوف وكوشنر التواصل مع الجانب الإيراني والوسطاء خلال الأيام الأخيرة، عقب جلسة مفاوضات مطولة استمرت 21 ساعة.

وفي حين لا تزال تفاصيل الجولة الثانية غير محسومة، أفادت تقارير بأن واشنطن تناقش داخليا ترتيبات لعقد اجتماع جديد، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن موعده أو انعقاده. وأوضح مسؤول أمريكي أن "محادثات مستقبلية قيد النقاش، لكن لم يُحدد أي موعد حتى الآن".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه التقديرات الأمريكية إلى احتمال تحرك دبلوماسي جديد خلال الأيام المقبلة في باكستان، وسط مساع لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، بينما يبقى مستقبل وقف إطلاق النار مرهونا بنتائج الاتصالات الجارية.

 
 


