CNN: فانس يقود جولة مفاوضات محتملة ثانية مع إيران وترامب يطلب من فريقه إيجاد مخرج للصراع

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر مطلعة لشبكة "CNN" أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، يستعد لقيادة جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن اجتماع جديد.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشارك في أي جولة تفاوضية قادمة كل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، اللذين شاركا في الاتصالات الدبلوماسية منذ ما قبل اندلاع الحرب.