Ynet: أحد الصواريخ سقط قرب مكتب السفارة الأمريكية في تل أبيب

وقال الموقع: "سقط أحد الصواريخ التي استهدفت تل أبيب، بالقرب من حرم مجمع السفارة الأمريكية في المدينة".
وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل فجر اليوم الاثنين، وكذلك بالطائرات المسيرة، قال مراقبون إنه الأوسع منذ بدء تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران فجر يوم الجمعة الماضي.
وتسبب القصف الإيراني غير المسبوق على عدة مناطق في إسرائيل وبينها تل أبيب، بدمار وحرائق في المدينة التي تعرضت لسلسلة من الهجمات الصاروخية القوية فجر اليوم الاثنين.
واستهدفت الهجمات الإيرانية المركزة كذلك مدينة حيفا، ومحيط مطار بن غوريون، وكذلك مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومركز وايزمان.
وأصدرت الرقابة العسكري في الجيش الإسرائيلي، أمرا بحظر النشر لأية معلومات أو تداول لقطات للقصف الإيراني الأخير.
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