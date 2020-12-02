أربعينية تبكي ضيق حالها بعمان: ساعدوني

الوكيل الإخباري- أم ندى، أربعينية متزوجة، تقطن في منزل بالإيجار، ولديها 6 أطفال، وقد تكالبت عليها الحياة، إلى أن وصل الحال إلى عدم امتلاكها قوت يومها.

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أم ندى تعاني من عدم توفير الغذاء لأطفالها، حيث أنها لا تملك ما يسند حالها، فزوجها عاجز عن تأمين سبل الحياة الكريمة لعائلته لضيق حاله.





وبينت لـ "الوكيل الإخباري" إنها تقطن في عمان و لا تستطيع توفير إيجار منزلها ولا حتى ثمن فاتورة الكهرباء والماء، منوهة عن رغبتها في تسديد دينها.

وأوضحت أم ندى أنها حرمت من التعليم منذ صغرها، ما يزيد حسرتها، واصرارها على تعليم أبنائها رغم ضيق حالها.

وناشدت عبر موقع "الوكيل الإخباري" بمساعدتها وانقاذها، بتوفير مقومات الحياة لها ولعائلتها البسيطة وتسديد دينها.

للتواصل: 0791196232



