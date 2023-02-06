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أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وأطفالها يبكون بردا

خبير أردني في علم زلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

الإثنين، 06-02-2023 02:45 م

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وأطفالها يبكون بردا

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الوكيل الإخباري- بيت بالإيجار ، ولقمة عيش قاسية ، وتفكير في ليل يخلد الجميع فيه إلى النوم ، ومنزل لا يحوي على كسرة خبز ودعاء إلى الله أن ينقذ عائلة من هلاك الفقر.اضافة اعلان


أم نزار سيدة أربعينية تعاني الأمرين تقطن في منزل بالإيجار، ولديها 6 أطفال، وقد تكالبت عليها الحياة، إلى أن وصل الحال إلى عدم امتلاكها قوت يومها

فزوجها يعاني من عجز بنسبة (75%) ، عدا عن مرض سكري ، وشحنات كهربائية زائدة في الدماغ .

ولفتت أن مياه الأمطار داهمت منزلها، ولا تملك حتى ثمن الكاز لتدفأة أولادها فالبرد القارس كاد أن ينهي حياة عائلتها.

وبدا على صوتها مدى الألم، وأنها بأمس الحاجة لمد يد العون لها ، حيث تراكم إيجار المنزل، عدا عن عدم وجود طعام يسد جوع أطفالها.

وناشدت عبر " الوكيل الإخباري" بمساعدتها وانقاذها، بتوفير مقومات الحياة لها ولعائلتها البسيطة، مبينة أنه لا تستطيع حمايتهم من البرد القارس.

للتواصل: 0791196232

 




 

 


 

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