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الإثنين، 18-04-2022 02:53 م

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

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الوكيل الاخباري-  ألم وفقر وحسرة حال سيدة أربعينية ، باتت معالم الحزن مسيطرة عليها ، نتيجة لضيق حالها

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وناشدت السيدة عبر "الوكيل الاخباري" أهل الخير لمساعدتها بتسديد إيجار المنزل الذي تعيش فيه مع طفلها في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمان.

 

وبيّنت أنها بحاجة ماسة للمساعدة لتسديد ما تراكم عليها من إيجار منزل وفواتير كهرباء وذلك بسبب الأحوال المادية الصعبة التي تعيشها العائلة والفقر الشديد الذي تعاني منه.

 

من موقع "الوكيل الإخباري" نناشد أهل الخير ، ليكونوا يدا بيضاء لتلك العائلة ، لعلّ في ذلك أمل لإزالة الألم.

 

للتواصل:0795155134‎‎

 




 

 


 

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