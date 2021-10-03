أربعينية في خطر بمعان ومناشدة عاجلة أمام الصحة

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن مالك عوض الهباهبة المعنيين بالوقوف على معاناته ، نتيجة للحالة الصحية لزوجته (45) عاما ، حيث إصابتها بجلطة رئوية حادة ، تسببّت بإدخالها إلى مستشفى معان الحكومي .

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وفي التفاصيل فقد أوضح الهباهبة أن زوجته تتواجد في المستشفى منذ تاريخ 21/9 ، حيث أنها تعاني من مرض الربو ، عدا عن معاناتها من نقص الأكسجين الحاد ، الأمر الذي زاد من وطأة حالتها .

ولفت في معرض حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن المشكلة تتمثل بعدم القدرة على نقلها إلى العاصمة عمان ، نتيجة لعدم كفاية ضخ الأكسجين إلى زوجته بالرغم من توفر الأنابيب لها في سيارات الإسعاف الخاصة.

وناشد الهباهبة بصرخة تغلبها الحسرة ، أن زوجته بحالة خطرة ، ويستدعي نقلها بأسرع وقت ممكن إلى أحد مستشفيات العاصمة ، حيث أن أنابيب الأكسجين تتطلب ضخا كافيا ، الأمر الذي تفتقره - الأنابيب - ، ما يتسبب بتهديد حياتها في حال نقلها من معان إلى العاصمة.

من منبر " الوكيل الإخباري" ومن منطلق الإنسانية نطالب وزارة الصحة بالوقوف على حالة هذه المواطنة ، التي باتت تنتظر الأمل في إنقاذ حياتها ، بعد أن لازمت فراش المستشفى منذ 12 يوما ، على وقع دعاء عائلتها لها أن تعود لمنزلها، متمتعة بموفور الصحة والعافية ، بعد أن ابتلاها القدر .

" الوكيل الإخباري" يتحفظ على التقارير الطبية الخاصة بالمواطنة ، والتي

تؤكد حالتها الصحية ، وكل الأمل أن يُسمع صوت الهباهبة بصدى من خلال اتخاذ إجراء حيال حالتها ونقلها إلى عمان .

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