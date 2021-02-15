أربعيني باكيا : ننام بالجوع ولا يوجد وسيلة للتدفئة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - لم يستطع أن يحبس دمعته ، ولم يستطع أن يُخفي معالم الحزن من كلماته المتبعثرة ، خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري" عن ضيق حاله الذي أثقله وزاد من مصاعب الحياة التي يُعانيها .
وفي التفاصيل ، فقد أشار "أبو علاء" ، أنه توقّف عن العمل ، نتيجة لعجز أصاب قدمه ، وفق تقارير طبية ، ويعيش في منزل بالإيجار في منطقة بالعاصمة عمان ، مع (8) من أبنائه وزوجته ، الذين باتوا يبحثون عن لقمة عيش لهم ، أمام فقر بات يشكّل كابوسا لهم .
يقول " الحال صعب للغاية ، فلا يوجد في المنزل مدفأة ، أو طعام ، وأبنائي ، لا يتناولون الطعام لساعات طويلة ، فلا نملك شيئا أبدا ، وغالبا ننام بالجوع، وقد لا ننام من التفكير" .
صدقة من أهل الخير، وأشخاص يقومون بتقديم "صحن طعام" لهم ، هذا هو مشهد العائلة اليومي ، وملابس رثة ، ومنزل متهالك ، مشهد آخر مبكٍ، وأطفال يبكون جوعا ، مشهد ثالث ، ومشاهد أخرى حزينة ، يصعب حصرها.
أمام وضع هذه العائلة ، ورجل أربعيني يفكّر مليّا بحاله ، نضع أمام ذوي الأيادي البيضاء هذه المناشدة العاجلة ، تزامنا مع المنخفض الجوي ، الذي سيؤثر على المملكة ، حيث لا تملك - العائلة - أية وسيلة للتدفئة .
للتواصل :
06/5805580
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