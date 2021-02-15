الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرارات حكومية حاسمة بعد تقييم الوضع الوبائي

احباط محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود الشمالية للمملكة - صور

التنمية الاجتماعية : مديرياتنا جاهزة للمنخفض

إعلان قائمة طلبة إساءة الاختيار - رابط

أربعيني باكيا : ننام بالجوع ولا يوجد وسيلة للتدفئة

الحموي لـ الوكيل : نطالب بتمديد عمل المخابز خلال المنخفض

تكثيف الرقابة على المخابز والمحال التجارية

مخاوف كورونا "المتحور" تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق !

لجنة الأوبئة تكشف عن توصياتها في حال ارتفاع إصابات كورونا

أسعار الذهب الإثنين 15/2/2021

الإثنين، 15-02-2021 12:40 م

مشاهد مبكية

أربعيني باكيا : ننام بالجوع ولا يوجد وسيلة للتدفئة

maxresdefault
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - لم يستطع أن يحبس دمعته ، ولم يستطع أن يُخفي معالم الحزن من كلماته المتبعثرة ، خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري" عن ضيق حاله الذي أثقله وزاد من مصاعب الحياة التي يُعانيها .

اضافة اعلان
 

وفي التفاصيل ، فقد أشار "أبو علاء" ، أنه توقّف عن العمل ، نتيجة لعجز أصاب قدمه ، وفق تقارير طبية ، ويعيش في منزل بالإيجار في منطقة بالعاصمة عمان ، مع (8) من أبنائه وزوجته ، الذين باتوا يبحثون عن لقمة عيش لهم ، أمام فقر بات يشكّل كابوسا لهم .

 

يقول " الحال صعب للغاية ، فلا يوجد في المنزل مدفأة ، أو طعام ، وأبنائي ، لا يتناولون الطعام لساعات طويلة ، فلا نملك شيئا أبدا ، وغالبا ننام بالجوع، وقد لا ننام من التفكير" .

 

صدقة من أهل الخير، وأشخاص يقومون بتقديم "صحن طعام" لهم ، هذا هو مشهد العائلة اليومي ، وملابس رثة ، ومنزل متهالك ، مشهد آخر مبكٍ، وأطفال يبكون جوعا ، مشهد ثالث ، ومشاهد أخرى حزينة ، يصعب حصرها.

 

أمام وضع هذه العائلة ، ورجل أربعيني يفكّر مليّا بحاله ، نضع أمام ذوي الأيادي البيضاء هذه المناشدة العاجلة ، تزامنا مع المنخفض الجوي ، الذي سيؤثر على المملكة ، حيث لا تملك - العائلة - أية وسيلة للتدفئة .

 

للتواصل : 

06/5805580

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202112233813405202637

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزارة الصحة3

نقص مستلزمات طبية في مستشفى السلط الحكومي يوقف عمليات جراحية هامة

2202110112954442095737

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

9202030123140320624810

فقدان حقيبة في عمان

مناشدة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في الزرقاء

ادعى-الإعاقة-..-عجوز-يسرق-متجرًا-متكئًا-على-عكازه

أردني يقوم بحرق أثاث منزله لتدفئة أبنائه - تفاصيل محزنة

أخبار متعلقة
نت

مناشدة للتبرع بالدم في مستشفى الجامعة الأردنية

تبرع

مناشدة للتبرع بالدم في مستشفى الحسين للسرطان