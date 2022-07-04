أربعيني وزنه 300 كغم يناشد بإجراء تكميم معدة في إربد

الوكيل الإخباري - يوسف عقلة 46 عاما ، سوري الجنسية من سكان محافظة إربد ابتلاه القدر بالفقر ،ويعاني من سمنة مفرطة حيث أن وزنه 300 كيلو غرام.

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ويناشد يوسف عبر موقع "الوكيل الإخباري" بإجراء عملية تكميم معدة لإنقاص وزنه، وذلك لأنه مقعد و يعاني من سوائل رئوية وضيق تنفس.



ووصف حياته بـ "المأساة"، لافتا إلى أنه لا يتحرك ولا يستطيع قضاء حاجاته، بعدما أقعدته السمنة.



وطلب من أهل الخير علاجه من هذا المرض الذي بات يقيد حياته، ويحرمه من شبابه.



وأشار إلى انه لا يوجد لديه مصدر دخل ولا يستطيع العلاج في المستشفيات الخاصة، وبالكاد يسد رمق أسرته المكونة من 10 أشخاص.



وناشد أهل الخير ، ليكونوا يدا بيضاء له، لعلّ في ذلك أمل لإزالة الألم.

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