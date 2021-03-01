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الإثنين، 01-03-2021 03:09 م

غير متزوج ويعاني من عدة أمراض

أربعيني يعيش بين الوحدة وفكي المرض والفقر

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جانب من منزله


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - لم تغب دمعته عن عينيه ، فما أن تواصل "الوكيل الإخباري " معه ، وإذ بصوت متعب يتحدث عن حالته المأساوية ، أمام ضعف وفقر ومرض ووحدة .

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المواطن رفعت القاسم ، شخص يعيش وحيدا ، في منزل يخلو من مقومات الحياة ، " غير متزوج" ، ويبلغ من العمر (46) عاما ، يعاني من أمراض السكري والضغط ومشكلة "الماء على الرئتين" ، وضعف في عضلة القلب.

 

يقول باكيا " لا أملك أية وسيلة للتدفئة، وأعيش على صدقة أهل الخير، ولا أملك قوت يومي ، وأنام جائعا، وأدعو الله بالرحمة ".

 

تفاصيل حياة هذا الرجل ، قاسية الملامح ، وإيجار منزل متراكم في أحد أحياء محافظة الزرقاء ، علما أنه لا يعمل ، نتيجة لأوضاعه الصحية منذ سنتين ، فقد تكالبت الظروف والمصاعب عليه ، فيستيقظ من نومه على وقع التمنّي أن يجد كسرة خبز علهّا تسدّ جوعه .

 

إيجار متراكم ، وأدوية يصعب شراؤها ، وفواتير مياه وكهرباء أثقلت معاناته ، ووحدة "صعبة" ، ومرارة أيام تخلو من "حلو" على الإطلاق، وجلوس على سريره لساعات طويلة ، وقلب يدعو الله بأن يُخفف عنه معاناته ، من خلال أهل الخير والإحسان .

 

من منبر "الوكيل الإخباري" ، نناشد من أجل فعل الخير ، لهذا المواطن ، حيث لا يتقاضى أي مساعدات من أية جهة.

 

للتواصل :

06/5805580

 

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