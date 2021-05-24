أردنيون يستغيثون الحكومة : لقاح سينوفارم غير معتمد في السعودية

الوكيل الإخباري - خاص - اشتكى عدد من المواطنين الأردنيين المقيمين في السعودية بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون عبر طريق الحدود الأردنية - السعودية بشأن تلقيهم للقاح سينوفارم الصيني غير المعتمد في السعودية.

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وقال أحد المواطنين، اليوم الإثنين ، لـ " الوكيل الإخباري " إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا عبر منصة وزارة الصحة الأردنية لا يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي السعودية، وذلك بسبب عدم اعتماد السعودية اللقاح سينوفارم الصيني ضمن اللقاحات المعتمدة.



وأشار المواطن أن السعودية تعتبر الشخص المتلقي اللقاح سينوفارم غير محصن وأنه يجب أن يحجر 7 أيام ، مبيّنا أن عدد كبير من المواطنين والعائلات الأردنية عادوا من الحدود لهذا الشأن.



وناشد عدد من المواطنين، عبر موقع " الوكيل الإخباري" حل المشكلة في أسرع وقت، قائلين " نريد حلا سريعا للمشكلة ".



وكانت قد أجازت منظمة الصحة العالمية إعطاء لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا .

