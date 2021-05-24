الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تعلن عن أرقام محدثة خاصة بالاستشارات الطبية لمطاعيم كورونا

توضيح حول القرارات الحكومية التخفيفية القادمة

وزير العمل يلتقي السفيرة الكندية

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

كيف تطورت خدمات الترخيص والتنظيم المروري في مئة عام ؟

التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد الاستقلال

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

العثور على جثة طفل بجانب سيل الزرقاء

بدء حملة تطعيم اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بالأزرق

الإثنين، 24-05-2021 11:51 ص

أردنيون يستغيثون الحكومة : لقاح سينوفارم غير معتمد في السعودية

العمري


الوكيل الإخباري - خاص - اشتكى عدد من المواطنين الأردنيين المقيمين في السعودية بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون عبر طريق الحدود الأردنية - السعودية بشأن تلقيهم للقاح سينوفارم الصيني غير المعتمد في السعودية.

اضافة اعلان

وقال أحد المواطنين، اليوم الإثنين ، لـ " الوكيل الإخباري " إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا عبر منصة وزارة الصحة الأردنية لا يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي السعودية، وذلك بسبب عدم اعتماد السعودية اللقاح سينوفارم الصيني ضمن اللقاحات المعتمدة.


وأشار المواطن أن السعودية تعتبر الشخص المتلقي اللقاح سينوفارم غير محصن وأنه يجب أن يحجر 7 أيام ، مبيّنا أن عدد كبير من المواطنين والعائلات الأردنية عادوا من الحدود لهذا الشأن. 


وناشد عدد من المواطنين، عبر موقع " الوكيل الإخباري" حل المشكلة في أسرع وقت، قائلين "  نريد حلا سريعا للمشكلة ".


وكانت قد أجازت منظمة الصحة العالمية إعطاء لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3KTgwtMzcwXA9wi2gBq7EwzVCgvZQmhSbeYWnhtn

حل مشكلة انقطاع المياه عن عجلون بعد متابعة الوكيل الاخباري

320211812573446371100

شاهد.. مخلفات فحص كورونا في الشارع العام بعجلون

مفقودات

فقدان محفظة في عمان وسط البلد

من

المفرق .. بلدة الدجنية بلا مياه ولا بواكي لها

2202110112954442095737

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

DSC_0014

فوضى داخل مستشفى جرش الحكومي_صورة

أخبار متعلقة
مناشدة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم