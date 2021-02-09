الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-02-2021 03:29 م

لديه 6 أبناء وقد تراكم إيجار المنزل

أردني يقوم بحرق أثاث منزله لتدفئة أبنائه - تفاصيل محزنة

ادعى-الإعاقة-..-عجوز-يسرق-متجرًا-متكئًا-على-عكازه
تعبيرية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - قصّته مؤثرة ، مُبكية ، حزينة ، نتيجة لضيق حاله ، بعد أن انقطع عن عمله منذ بداية جائحة كورونا ، وتقطّعت به الأسباب أمام معاناة مع الفقر والجوع والحرمان .

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يروي مواطن خمسيني لـ"الوكيل الإخباري" ، معاناته وأبناؤه الستة ، حيث تراكم إيجار منزله الكائن في منطقة طبربور بالعاصمة عمان ، وانقطاع الكهرباء لـ(10) أيام ، عدا عن عدم توفر كسرة خبز تُسكت صوت أمعائه وعائلته من جوع داهم أجسادهم الخاوية .

 

يقول - نتحفظ عن ذكر اسمه - والحزن في ثنايا صوته " لقد قمت بحرق أثاث منزلي من أجل تدفئة أبنائي ، فأنا لا أملك ثمنا لشراء الكاز ، ولقد أصبحت أعاني ولا أستطيع القيام بشيء، فحالي لا يسرّ عدوا ولا صديقا" .

 

رجل خمسيني ، كان يعمل في أحد المطاعم ، واليوم يعاني ، أمام أبنائه ، حيث يواصل التفكير لساعات ، فلا أثاث يملكه ولا قوت يوم ، ولا "هداة بال" ، فالقدر قد قسى عليه .

 

 

للتواصل :

06/5805580

0799747458

 

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