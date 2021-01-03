أرز غير صالح للاستهلاك في مول بعمان

الوكيل الإخباري - عبر مواطن عن استيائه حيال وجود "السوس" في مادة الأرز ، لافتا أنه تم شراؤه من أحد المولات في العاصمة عمان .
ولفت المواطن لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك العديد من المواد التموينية ، يتم بيعها وتكون "غير صالحة للاستهلاك" من ذات المول ، ما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك .
وناشد وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالوقوف على الأمر ، منوّها أن ذلك لا يقتصر على مادة الأرز بل يمتد إلى مواد غذائية أخرى كاللحوم والمعلبات .
وأشار المواطن ، أنه تم وضع الأمر أمام "الغذاء والدواء" ، موضحا أن المول يعمد على فصل الكهرباء من الثلاجات الخاصة ، ما يهدد سلامة الغذاء الذي يتم بيعه للمواطنين.
"الوكيل الإخباري" يتحفّظ على كافة المعلومات بشأن المول وصاحب الشكوى ، عملا بالمهنية .
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