أعمدة ذات ضغط عالي بمنتصف شارع في إربد- صورة

الوكيل الاخباري- ناشد المواطن محمد العماوي، اليوم الاثنين، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة وجود أعمدة ذات ضغط عالي في منتصف شارع بمنطقة رحابا في محافظة إربد.

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وقال العماوي لـ "الوكيل الاخباري" إن سبب تواجد 4 أعمدة ذات ضغط عالي في منتصف الطريق هو أعمال التوسعة التي قامت بها الجهات المسؤولة.

وأضاف أنه وجود الأعمدة في تلك الوضعية تشكل خطرا كبيرا على المارة وعلى المركبات.

وبين أن احتمالية وقوع حوادث سير بسبب الاعمدة كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المعنية، لكن دون جدوى.





