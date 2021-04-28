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الأربعاء، 28-04-2021 01:55 م

في وادي عبدون

أمام الأمانة .. مياه الصرف الصحي تتسرّب إلى منزل

جح
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الوكيل الإخباري - ناشد المواطن نضال البستنجي ، أمانة عمان الكبرى ، بالوقوف على مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي داخل منزله الكائن في منطقة وادي عبدون بالعاصمة عمّان .

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ولفت البستنجي لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المشكلة باتت تؤرقه منذ نحو سنتين ، منوها أنه يملك المنزل ولا يمكنه التخلي عنه .

 

وأشار أن ذلك حصل ، بعد أن قامت الأمانة برفع مستوى الشارع المحاذي لمنزله ، ما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي .

 

من منبر "الوكيل الإخباري" ، طالب البستنجي المعنيين الوقوف على المشكلة ، والعمل على حلها ، نتيجة لانتشار الروائح الكريهة والحشرات ، مع حلول فصل الصيف ، عدا عن عدم التمكّن من التحرك بسهولة في المنزل.

 

 




 

 


 

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