أمام الأمانة .. مياه الصرف الصحي تتسرّب إلى منزل

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن نضال البستنجي ، أمانة عمان الكبرى ، بالوقوف على مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي داخل منزله الكائن في منطقة وادي عبدون بالعاصمة عمّان .

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ولفت البستنجي لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المشكلة باتت تؤرقه منذ نحو سنتين ، منوها أنه يملك المنزل ولا يمكنه التخلي عنه .

وأشار أن ذلك حصل ، بعد أن قامت الأمانة برفع مستوى الشارع المحاذي لمنزله ، ما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي .

من منبر "الوكيل الإخباري" ، طالب البستنجي المعنيين الوقوف على المشكلة ، والعمل على حلها ، نتيجة لانتشار الروائح الكريهة والحشرات ، مع حلول فصل الصيف ، عدا عن عدم التمكّن من التحرك بسهولة في المنزل.