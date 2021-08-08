الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 08-08-2021 01:15 م

أم تبكي حالها بعد أن غلبها الفقر في إربد

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات- فقر وحسرة، هذا حال سيدة ثلاثينية بات الألم مسيطر عليها وأطفالها يبكون جوعا.

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فداء أم لـ 5 أطفال تروي لـ"الوكيل الإخباري" حالها ، حيث أنها لا تملك قوت يومها وتعيش على الصدقات من أهل الخير في إربد.

 

لديها طفلان مريضان، حيث ان أشرقت طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما وثلاثة أشهر تعاني من نقص الأكسجين وأنور يبلغ من العمر 11 عاما مصاب بالشلل الدماغي.

 

حسرة أم لا تستطيع دفع تكاليف الحياة لتوفير حياة كريمة لأبنائها وزوج عاجز لا يستطيع العمل.

 

وقالت بصوت يغلب عليه الحزن، "أولادي جاعوا"، واقع مرير وحالها يبكي الحجر، فهي لا تستطيع أن توفر الغذاء والعلاج والتعليم لأطفالها.

 

من موقع "الوكيل الإخباري" نناشد أهل الخير لمساعدة تلك العائلة وانقاذها من الجوع.

 

للتواصل: 0772801753

 

 

 

 

 




 

 


 

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