أم مكلومة تناشد لإنقاذ ابنها الموجود في مستشفى الإيمان الحكومي

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- ناشدت والدة الشاب موسى جمعة بني فواز (17 عاما) جلالة الملك عبدالله الثاني بنقل نجلها الذي يعاني من نقص التروية على الدماغ ويرقد في مستشفى الإيمان الحكومي منذ 29 يوما إلى مدينة الحسين الطبية.وقالت والدة موسى في حديثها لـ"الوكيل الإخباري"، إنه خلال فترة مكوثه في المستشفى لم يقم أي طبيب مختص بالدماغ بالكشف على حالته نظرا لعدم وجود طبيب في المستشفى، علما أن حالته مستقرة حتى الآن بحسب الأطباء.وأضافت الأم المكلومة، أن وضع الأسرة المادي لا يسمح بنقل موسى على حسابها الخاص، وحاولت الأسرة خلال الفترة الماضية تأمين سرير له في المدينة الطبية إلا أنها لم تستطع ذلك نظرا لعدم وجود سرير وفق قولها.وبيّنت أن كل ما ترغب فيه الاطمئنان على فلذة كبدها وأن يتلقى الرعاية الطبية المناسبة حتى يتمتع بصحته وعافيته كما كان سابقا.للاتصال مع والدة الشاب موسى (0779350518).