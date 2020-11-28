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السبت، 28-11-2020 11:04 ص

أهالي المنارة في لواء الجيزة يشكرون وزير المياه

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الوكيل الإخباري - تقدم اهالي المنارة لواء الجيزة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي البروفيسور الدكتور معتصم سعيدان وزير المياه والري لجهوده المشكورة وتوجيهاته لحل مشكلة انقطاع وضعف المياه في قرية المنارة وسعيه الملموس والمشكور على النهوض بقطاع المياه على مستوى الوطن.

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جاء ذلك على لسان المحامي ثامر عارف الزبن الذي قال: " بعد سنوات متتالية وتصل احيانآ لعدة شهور يبقى اهالي قرية المنارة لواء الجيزة بدون مياه ولا يجدون آذان صاغية او مسئول لديه حس بالمسئولية بعد شكاوى سنوية متكررة ومطالبات بحل مشكلة انقطاع وضعف المياه".


وأضاف أنه وبعد ايصال الملاحظة الى معالي الوزير الميداني الدكتور الانسان معتصم سعيدان وزير المياه والري وبحمدالله تعالى وبتوجيهات منه لحل المشكلة تم ايصال المياه الى قرية المنارة وحل مشكلة الانقطاع وضعف المياه المستمر.


ونقول بارك الله بك معالي الدكتور معتصم وبجهودك الملموسة للنهوض بقطاع المياه على مستوى الوطن وسرعة استجابتك واخلاصك لوطنك وهذا دليل على رقي اخلاقك وحسك بالمسئولية ونتمنى لك التوفيق وان يكون النجاح حليفك وان يمتعك الله بموفور الصحة والعافية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله بن الحسين، وفقا للزبن.


 




 

 


 

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