الأحد 10-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة : لا أمن ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

زين تزوّد وزارة الصحة وفرق التقصّي الوبائي بخدمات الاتصالات والإنترنت المجانية

لقاح أسترازينيكا سيقدم أوراق اعتماده في الأردن الأسبوع الحالي

الهياجنة يكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

الهياجنة : 29 مركزا رئيسيا لغايات التطعيم بلقاح كورونا

وزير الصحة يوضح تفاصيل وصول لقاح كورونا الى المملكة ويوجه رسالة هامة

قرارات اقتصادية هامة لتحسين أوضاع الأردنيين

مصدر يكشف للوكيل مصير عودة طلبة المدارس

برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

أسعار الذهب الأحد 10/1/2021

الأحد، 10-01-2021 03:55 م

أهالي سحاب يطالبون الجهات المعنية بحل مشكلة سوق الخضار

286521_5_1590436057


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى مواطنون من منطقة سحاب من المكرهة الصحية التي يسببها سوق الخضار الموجود داخل مدينة سحاب والذي يحوي 30 محلا ما بين خضار ولحوم ودواجن .

اضافة اعلان
 

وقال احد المواطنين للوكيل الاخباري ان مياه الصرف الصحي تتجمع خلف السوق نتيجة لعدم وجود شبكة صرف صحي تخدم السوق والمنطقة .

 

واكد المواطن ان هذه المشكلة يعاني منها سكان المنطقة منذ فترة طويلة علما انهم تلقوا وعودا اكثر من مرة بحل مشكلة الصرف الصحي ولكن دون تنفيذ الوعود .

 

وطالب المواطن الجهات المعنية بايجاد حل سريع وتركيب شبكة صرف صحي كاملة في منطقة خلف سوق الخضار . 

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e7f961889330

مواطن يشتكي للوكيل بعد مراجعة دائرة حكومية في اربد

12202010144647607155830

الزرقاء .. وافد يناشد للعثور على محفظته

2

مكرهة صحية في اربد ومطالبات بايجاد حل سريع - شاهد الصور

122020141388861558535

مناشدة بايجاد حل سريع لمرضى غسيل الكلى

مفقودات

مواطنة تناشد للعثور على محفظتها بعد فقدانها بالسلط

2c9d9522-ce83-4a93-8ed0-a4c8134a86a1

حشرات و دود داخل قطعة بسكويت في عمان - شاهد الصور