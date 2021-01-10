أهالي سحاب يطالبون الجهات المعنية بحل مشكلة سوق الخضار

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى مواطنون من منطقة سحاب من المكرهة الصحية التي يسببها سوق الخضار الموجود داخل مدينة سحاب والذي يحوي 30 محلا ما بين خضار ولحوم ودواجن .

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وقال احد المواطنين للوكيل الاخباري ان مياه الصرف الصحي تتجمع خلف السوق نتيجة لعدم وجود شبكة صرف صحي تخدم السوق والمنطقة .

واكد المواطن ان هذه المشكلة يعاني منها سكان المنطقة منذ فترة طويلة علما انهم تلقوا وعودا اكثر من مرة بحل مشكلة الصرف الصحي ولكن دون تنفيذ الوعود .

وطالب المواطن الجهات المعنية بايجاد حل سريع وتركيب شبكة صرف صحي كاملة في منطقة خلف سوق الخضار .









